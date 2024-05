Europee. Strategia elettorale e “visioni” di Cateno De Luca, parla Danilo Lo Giudice PODCAST

Il coordinatore regionale di Sud Chiama Nord condivide "la sfida di raggiungere obiettivi ambiziosi”, ma c'è chi (anche all'interno) sostiene che 150mila voti a Messina e provincia siano una chimera

Acolta l’intervista a Danilo Lo Giudice, coordinatore regionale Sud chiama Nord

MESSINA – Il movimento politico “Sud Chiama Nord” si prepara per le elezioni europee, e il suo leader, Cateno De Luca, ha delineato la strategia: puntare a un risultato significativo di voti. In un’intervista a TempoStretto, Danilo Lo Giudice, coordinatore regionale del movimento, ha condiviso i dettagli “di questa ambiziosa campagna elettorale”. Non mancano le perplessità, anche all’interno del Movimento c’è chi pensa che questa volta il “capo” abbia alzato un po’ troppo l’asticella.

L’Obiettivo e la Sfida

De Luca, infatti, ha dichiarato che la campagna elettorale è già iniziata, e l’obiettivo è chiaro: ottenere 60.000 voti nella città di Messina e 90.000 in provincia. Questo mira a riconfermare i 150.000 consensi raccolti durante le ultime elezioni regionali. Tuttavia, Lo Giudice riconosce che la partecipazione alle elezioni europee è tradizionalmente più bassa rispetto ad altri contesti elettorali. “È un obiettivo ambizioso,” ammette Lo Giudice, “ma Cateno ci ha sempre abituati a sfidare i limiti. Faremo tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo sia a Messina che in provincia.”

La Responsabilità di Tutti

Lo Giudice sottolinea che il risultato più importante deve venire da Messina e dalla provincia di Messina, che rappresentano il bacino elettorale fondamentale per il movimento. Ma la responsabilità non è solo del coordinatore regionale o dei dirigenti. De Luca ha chiesto a tutti di “sporcarsi le mani” e di dare il massimo. “Cateno è il nostro leader,” afferma Lo Giudice, “e dobbiamo seguire il suo esempio.”

La forzata assenza di Cateno

La campagna elettorale sarà diversa rispetto al programma iniziale, poiché Cateno De Luca non potrà essere ovunque. Dopo il ricovero in ospedale per una polmonite, concentrerà i suoi sforzi in Sicilia, anche se è in partenza con un camper (questa sera, lunedì, dopo le 22 da Fiumedinisi), direzione Roma e Milano. Lo Giudice riconosce la sfida di sopperire alla sua assenza, ma è determinato a fare la sua parte. “Cateno dà il 110%,” afferma, “e noi dobbiamo fare altrettanto.”

UNA CAMPAGNA ADATTATA ALLE CIRCOSTANZE

La campagna elettorale di “Sud Chiama Nord” si adatta alle circostanze, ma la determinazione rimane ferma. Questa sera, lunedì, Danilo Lo Giudice e Cateno De Luca si incontreranno con sindaci, amministratori e coordinamenti cittadini della zona jonica e dell’Alcantara. L’incontro avverrà in due momenti distinti: a Trappitello, per i comuni dell’Alcantara fino ad arrivare a Letojanni, e successivamente a Roccalumera presso l’Antica Filanda, per i comuni che vanno da Capo S. Alessio a Capo Scaletta.