Eventi a Capo Peloro. "Residenti bloccati e polvere dal parcheggio di via Circuito" - Tempostretto

Antonio Lambraio, consigliere della VI Municipalità, raccoglie le lamentele dei residenti

“Un plauso per gli eventi a Capo Peloro e il recupero dell’area ex Seaflight ma c’è anche un altro lato della medaglia, cioè la vivibilità dei residenti di Torre Faro. Residenti che in questi ultimi giorni hanno dovuto subire disagi e restrizioni”. Lo dice il consigliere della VI Municipalità, Antonio Lambraio.

Mette in evidenza Lambraio: “Sono stato contattato da diversi cittadini che lamentavano l’impossibilità o la difficoltà nel poter andare o rientrare dal proprio lavoro per il totale blocco viabile. E anche da diversi residenti che abitano a ridosso del nuovo parcheggio gestito da Atm in via Circuito, che lamentavano la notevole presenza di polvere che si alzava al passaggio delle auto intente a parcheggiare”.

Il consigliere, nel “dare voce ai residenti di Torre Faro”, sollecita che si trovino “soluzioni e rimedi per una migliore organizzazione degli eventi futuri, in modo da poterne godere tutti con la massima serenità”.

Articoli correlati