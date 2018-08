Sport e impegno sociale: dal binomio Camaro- Fiorino nasce il Despar Stadium

Gli impianti sportivi in città sono in condizioni di abbandono. Per ville e spazi verdi l’amministrazione comunale sta varando un bando per affidarne la gestione ad associazioni e privati.

Nel frattempo c’è una prima “goccia”, una buona notizia che può valere da esempio ed è l’affidamento di quello che si chiamava Campo Marullo ai privati, grazie ad una riuscita partnership che guarda al mondo dello sport come veicolo di valori e di crescita.

E’ infatti nato (su iter avviato dall’amministrazione Accorinti) il “Despar Stadium”

L'Ssd Camaro 1969 e la Despar – Gruppo Fiorino hanno infatti raggiunto un accordo di partnership, della durata di tre anni, in virtù del quale lo stadio “Marullo” si chiama adesso “Despar Stadium”.

La Despar, azienda leader operante nel settore della grande distribuzione e presente sul mercato provinciale dal lontano 1973 grazie alla famiglia Fiorino, e che oggi conta una rete di trenta punti vendita tra Messina e provincia, ha dunque deciso di sposare il progetto avviato dal Camaro affiancando il proprio nome allo stadio di via Polveriera.

Il Marullo era già stato affidato in gestione al Camaro, che grazie al binomio con l’azienda ha potuto migliorare l’impianto che sarà teatro anche di iniziative diverse sul fronte sociale.

Il marchio Despar per le prossime tre stagioni si legherà così alla rinnovata struttura affidata in gestione al Camaro per i prossimi quindici anni con l’obiettivo comune di accrescere sempre più l’attenzione verso l’integrazione sociale e il mondo giovanile. L’impianto infatti, oltre ad ospitare formazioni che disputano i campionati di Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Under 17 e Under 15 e i tornei amatoriali, aprirà le porte ad iniziative legate alla promozione dei valori di aggregazione e solidarietà, offrendo i propri spazi ai giovani e alle associazioni di volontariato.

L’obiettivo è far diventare l’impianto un punto di riferimento per la comunità messinese, in cui sport e sociale si fondono per offrire soprattutto ai più giovani una via da intraprendere all’insegna dei sani valori di cui il calcio e l’attività fisica in generale sono portatori. Ma la partnership tra Despar e Camaro andrà anche oltre gli aspetti legati al calcio e sono già in fase di studio una serie di progetti di diversa natura che rappresenteranno la base del legame tra l’importante azienda messinese e la società neroverde.

“Quando alla passione per questo meraviglioso sport si affianca un progetto serio e credibile, diventa possibile chiudere un accordo di parternship con un gruppo imprenditoriale prestigioso come Despar- commenta Alberto Donato vice presidente Ssd Camaro- Mi auguro che questa operazione possa servire da stimolo affinché l’amministrazione comunale possa concedere altre strutture sportive in concessione pluriennale e da incoraggiamento a privati investitori che sono animati dalla stessa nostra passione”