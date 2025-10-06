Ex Sanderson, il comitato si riunisce dopo le “importanti novità”

Nei giorni scorsi la notizia dei 25 milioni per la bonifica dell'area a Tremestieri

MESSINA – Il Comitato Ex Sanderson tornerà a riunirsi mercoledì 8 ottobre alle 19.15 nel salone della Chiesa di Santa Domenica, a Tremestieri. Gli attivisti hanno convocato i membri del comitato e gli abitanti del villaggio per fare il punto sulle novità emerse nei giorni scorsi relativamente ai 25 milioni di euro stanziati per far partire la bonifica, e quindi il percorso di riqualificazione, dell’area.

L’annuncio di Basile sui 25 milioni

Il sindaco Federico Basile nell’annunciarlo aveva spiegato: “Grazie a questo passaggio si potrà finalmente dare avvio alle azioni di bonifica e riqualificazione dell’area ex Sanderson. Un’area strategica della città di circa 8 ettari complessivi in una zona dove gli spazi verdi sono quasi assenti. Quest’area a seguito di due ulteriori emendamenti dell’on. De Luca, art. 61 legge regionale 8/2018 e art. 63 legge regionale 30 gennaio 2025, transiterà gratuitamente al comune di Messina”.

Il Comitato Ex Sanderson si riunisce

L’obiettivo dell’incontro organizzato dal comitato sarà duplice: intanto annunciare le “nuove e importanti novità riguardanti l’area ex Sanderson”. E poi riaprire il dibattito “sulle attività e gli impegni del Comitato sul territorio e con la comunità locale”. Un passaggio fondamentale, quello del dialogo, in vista del percorso che darà nuova luce all’immensa area di Tremestieri.