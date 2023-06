Ex Sanderson, le idee dei cittadini per la riqualificazione: "Non vogliamo altro cemento" VIDEO - Tempostretto

Le proposte saranno esposte oggi in Consiglio comunale

MESSINA. Tre incontri pubblici con centinaia di partecipanti. La CoPED Summer school, organizzata da Università di Catania, UMass Boston e University of Memphis in collaborazione con Parliament Watch Italia e Ionio – Circolo Arci, ha portato in città per diversi incontro allievi e docenti dei due atenei statunitensi e delle università di Messina, Catania, Torino e Milano. Tra l’incontro di esperti e cittadini si sono discusse diverse tematiche, analizzando i vari aspetti dell’area e di ciò che si potrebbe fare in futuro.

Niente più cemento

Qualità della vita e dei servizi, ambiente, organizzazione della società civile, patrimonio culturale, mobilità e attività produttive. Questi gli aspetti principali che dovranno essere tenuti in considerazione per progettare un nuovo futuro per l’area ex Sanderson. Potrebbe nascere un grande parco verde, la cosa sicura è che i cittadini non vogliono più cemento.