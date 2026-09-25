 S.P. 45 Quattro Masse, riaperto ai mezzi pesanti il tratto di Massa San Nicola

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Redazione

S.P. 45 Quattro Masse, riaperto ai mezzi pesanti il tratto di Massa San Nicola

venerdì 25 Settembre 2026 - 11:00

Ma resta il limite di 30 km/h fino al completamento dei lavori


Riapre al transito dei mezzi pesanti la S.P. 45 delle Quattro Masse, al km 10+700 circa, in località Massa San Nicola, nel territorio del Comune di Messina.

La revoca dell’ordinanza dello scorso 19 febbraio elimina il divieto introdotto a seguito del cedimento del piano viabile e consente nuovamente il passaggio dei veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.

Il provvedimento segue gli interventi di consolidamento eseguiti sul tratto interessato. Proseguono ora le opere per il convogliamento delle acque piovane, la risagomatura della sede stradale, la scarifica e la successiva bitumatura.

Fino alla conclusione delle lavorazioni resta in vigore il limite massimo di velocità di 30 km/h, a tutela della sicurezza della circolazione.

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