Famiglie Arcobaleno in piazza: “Gpa reato? Uno stigma inaccettabile”

Una mobilitazione nazionale, con tappa anche a Messina, "contro la criminalizzazione della gestazione per altri"

MESSINA – L’associazione genitori omosessuali Famiglie Arcobaleno si prepara a scendere in piazza domenica 27 ottobre, alle 11, in piazza Lo Sardo (ex piazza del Popolo). L’obiettivo? “Manifestare contro la recente criminalizzazione della gestazione per altri (Gpa), ora considerata reato universale”, in polemica con il governo Meloni.

Si legge in una nota: “L’obiettivo è quello di lanciare un forte messaggio di amore e solidarietà, sottolineando l’importanza di tutelare tutte le forme di famiglia. Scenderemo in piazza per ribadire che i nostri figli e figlie sono il frutto di un percorso fatto di amore, scelta, rispetto e autodeterminazione e non permetteremo a questo governo di mettere sulle loro esistenze uno stigma inaccettabile e indegno di un Paese civile”.

“S’impone un pensiero unico di famiglia”

“I e le ragazze stanno bene – aggiungono – e non lo diciamo solo noi ma decenni di ricerche scientifiche. La legge Varchi ha il solo scopo di condannare i diversi modelli famigliari per imporre a tutti un pensiero unico di famiglia, come nella migliore tradizione del ventennio fascista”.

Articoli correlati