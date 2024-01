Auto transitano impunemente su corsia riservata agli autobus in via C.Battisti

Segnlazione WhatsApp al 366.8726275: “Auto comuni bellamente in controsenso sulla via Cesare Battisti angolo via Tommaso Cannizzaro, sfruttando la corsia riservata agli autobus”.

A Messina l’impunità regna sovrana e chiunque può adattare alle proprie personale esigenze regole e disposizioni sulla circolazione stradale. Come è successo nella situazione segnalata.