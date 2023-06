Fermato con 100 grammi di hashish nei pantaloncini, reagisce e ferisce un poliziotto: arrestato 22enne - Tempostretto

Il giovane ha tentato in un primo momento di scappare. Adesso è ai domiciliari

MESSINA – Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sono i reati contestati dai poliziotti delle Volanti che hanno portato all’arresto di un giovane di 22 anni, messinese, in via Comunale Santo a Bordonaro. Il giovane ha tentato in un primo momento di scappare e, quando ha notato che stava per essere raggiunto, ha provato a liberarsi di un involucro che teneva tra i pantaloncini, gettandolo a terra. Raggiunto e bloccato, ha tuttavia opposto resistenza ferendo uno degli agenti intervenuti, i quali sono comunque riusciti ad immobilizzarlo e condurlo in centrale. L’involucro recuperato celava al suo interno un panetto di hashish di quasi 100 grammi. Con la droga, i poliziotti hanno recuperato anche 4 mini telefoni cellulari con relativi cavi caricabatteria, verosimilmente utilizzati per l’attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha altresì portato al rinvenimento di un bilancino di precisione, generalmente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi. Il tutto è stato posto sotto sequestro. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il ventiduenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima che ha convalidato l’arresto e confermato i domiciliari.