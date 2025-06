“Fermiamo la guerra a Gaza e Messina diventi città per la pace”

Oggi presidio davanti a Palazzo Zanca su iniziativa di un comitato cittadino

MESSINA – Il Comitato spontaneo “Fermiamo la guerra a Gaza” invita tutti i cittadini al presidio che si terrà venerdì 20 giugno alle ore 18.00 davanti Palazzo Zanca (Messina). “Sarà un momento di silenziosa e ferma denuncia contro il massacro in corso nella Striscia di Gaza, contro ogni forma di guerra e contro l’escalation bellica globale. Scendiamo in piazza per chiedere il cessate il fuoco immediato, la fine del genocidio, lo stop alla corsa al riarmo, che sottrae risorse vitali alla scuola, alla sanità, al lavoro e ai diritti sociali”, viene sottolineato nel documento di presentazione.

E ancora: “Siamo donne, uomini, giovani, nonni. Non ci sono bandiere, né simboli di partito o di sindacato. Solo coscienze che non vogliono più restare in silenzio. Nel corso della iniziativa il Comitato cittadino consegnerà al sindaco e al presidente del Consiglio comunale una richiesta di deliberazione per il riconoscimento di “Messina città per la pace”. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare. La pace non si delega. Si costruisce. Insieme”.

Organizzatrici: Clara Crocè, Rosalinda De Francesco, Ivana Fiumanò, Flavia Ilacqua.

Articoli correlati