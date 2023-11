"Fermiamo la violenza sulle donne": il video dell'Istituto Villa Lina Ritiro - Tempostretto

In lingue diverse, l'invito a denunciare: il messaggio di ragazze e ragazzi di Messina

MESSINA – In un video un messaggio di speranza contro la violenza sulle donne, con invito alle vittime a denunciare. Ecco la nota dell’Istituto di Messina, alla vigilia della Giornata internazionale del 25 novembre: “Profondamente scossi per l’ennesimo femminicidio, gli studenti dell’Istituto comprensivo Villa Lina Ritiro hanno deciso di manifestare il proprio dissenso in maniera costruttiva attraverso un breve video che, in lingue diverse, condanna la violenza, promuove la solidarietà e invita a denunciare”.

“Il video è stato realizzato con l’aiuto dei docenti dell’istituto, che sostenuti dalla dirigente, la professoressa D’Amico, portano avanti da anni un lavoro sull’educazione affettiva e la parità di genere”, sottolineano i docenti di Villa Lina Ritiro.

Articoli correlati