Galleria Limina, dal 2 al 26 agosto resterà aperta, soddisfatti Fragomeni e Mazzaferro

"In attesa della conferma da parte di Anas, - ha affermato il sindaco di Siderno - ne prendiamo atto con soddisfazione"

“Quasi certamente la Galleria della Limina e di conseguenza la SS 682 Jonio-Tirreno rimarranno sempre aperte dal 2 al 26 agosto”. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Siderno, Maria Teresa Fragomeni. La notizia è stata data dalla Giunta regionale dopo l’appello dell’Amministrazione comunale che chiedeva la sospensione dei lavori per non danneggiare la stagione turistica della Locride. “In attesa della conferma da parte di Anas, – ha affermato il sindaco di Siderno – ne prendiamo atto con soddisfazione, ma chiediamo ancora certezze sulla progettazione della seconda canna e un ascolto costante del territorio!”.

Una notizia accolta favorevolmente anche da Vincenzo Mazzaferro del coordinamento provinciale di Forza Italia e coordinatore di Gioiosa Jonica. “La quasi certa apertura della Galleria della Limina dal 2 al 26 agosto è un’importante notizia per tutto il settore turistico e commerciale della locride. La richiesta da parte della Regione Calabria all’Anas, rappresenta un passo avanti e l’ennesima prova che il centro destra calabrese guarda allo sviluppo dell’area jonica reggina”.

“In attesa che venga formalizzata la sospensione – prosegue Mazzaferro – gli imprenditori potranno programmare con maggiore fiducia la stagione estiva che è ormai alle porte. Grazie al Presidente Occhiuto e all’Assessore Calabrese per l’impegno profuso a favore di un territorio che dopo anni di dimenticatoio, oggi viene salvaguardato. Siamo sicuri che l’unica strada per il rilancio definitivo sia quella di turismo e commercio”.

“Atti concreti – conclude Mazzaferro – come quello per salvaguardare la categoria dei balneari, che hanno dimostrato l’operatività degli organismi regionali. Una tutela, quella verso le attività per la maggior parte familiari, che dimostra come il centro destra regionale possa intervenire concretaemente per politiche di sviluppo territoriali”.