Festa del medico, vince Massimiliano Giardina. Targa d’argento ai 30 candidati

Vince l'anestesista del Policlinico ed esperto nella terapia del dolore.

MESSINA – Trenta medici scelti dai messinesi per aver messo il paziente al centro dell’attenzione, con profonda umanità, disponibilità e grande capacità di ascolto, hanno ricevuto la targa argento dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Messina, che ogni anno attraverso il concorso della Festa del medico, accende i riflettori sulle professionalità più apprezzate direttamente dai cittadini. Negli scorsi mesi la segnalazione dei nominativi sul sito dell’Ordine e al Palacultura il voto finale del pubblico, elaborato in diretta, per decretare il vincitore: Massimiliano Giardina, anestesista del Policlinico universitario Gaetano Martino ed esperto nella terapia del dolore, si è aggiudicato il primo posto e ha ricevuto una borsa di studio di 5000 euro, che potrà usare per progetti formativi, aggiornamento professionale, acquisto di strumentazioni o interventi di interesse socio-culturale.

Chi è il vincitore

Massimiliano Giardina, 51 anni, specialista in Anestesia, Rianimazione e terapia del dolore, è in servizio al Policlinico universitario “G. Martino” di Messina presso l’Uoc di Rianimazione diretta dal professore A. Noto. Responsabile dell’ambulatorio di accessi vascolari del Policlinico, è istruttore di corsi di formazione per il posizionamento di accessi vascolari e docente al Master di accessi vascolari dell’Università degli studi di Messina. Ed è responsabile del blocco operatorio della Chirurgia vascolare, diretta dal professore Benedetto, e della Chirurgia toracica diretta dal professore Monaco.

I 30 candidati

Sul palco tutti i candidati: Alecci Stefano, Briguglio Maria Concetta, Capillo Diego, Costa Angela, Crupi Domenico, D’Angelo Paolo, Dottore Alessia, Fichera Gabriella, Fiumara Concetta, Gibilisco Lucia, Giovinazzo Caterina, Gismondo Velardi Giancarlo, Giuffrè Giovanna, Lamanna Corrado, Lanza Francesco Maria, Lombardo Fortunato, Messina Salvatore, Messineo Francesco, Navarra Giuseppe, Nicolosi Francesco, Pergolizzi Stefano, Pipitone Vito, Raffa Luigi, Ricciardi Sandro, Rizzo Letterio, Salpietro Giuseppe Michele, Sinagra Francesca, Terranova Antonella e Zimbaro Giovanni.



La manifestazione, condotta dal giornalista Massimiliano Cavaleri insieme col medico Gaetano Cincotta, è iniziata con la tradizionale Cerimonia di Giuramento: in apertura il presidente dell’Ordine Giacomo Caudo, poi i saluti della rettrice Giovanna Spatari, del presidente CAO Giuseppe Renzo, delle coordinatrici dei Corsi di laurea UniMe Irene Cacciola (Medicina e Chirurgia), Daniela Caccamo (Medicine and Surgery), Giuseppina Rizzo (Medicina e Chirurgia a Indirizzo Biotecnologico) e Angela Militi, (Odontoiatria e Protesi Dentaria).

Gli altri riconoscimenti

A seguire le premiazioni: a consegnare i riconoscimenti i componenti della Giuria della Festa del medico, presieduta dal consigliere segretario Salvatore Rotondo e composta dal presidente CAO Giuseppe Renzo, dai referenti dell’Ordine Francesco Trimarchi e David Rizzo, dal referente UniMe Carmelo Romeo, dal coordinatore prov. Assemblea Territoriale Messina Nord del Tribunale dei Diritti del Malato Giovanni Frazzica e dal referente di CittadinanzAttiva Messina Giuseppe Previti. I premi speciali della Giuria assegnati ad Angela Costa per essere stata la più votata dagli utenti, a Stefano Pergolizzi come medico e ad Antonella Terranova come odontoiatra. Il Premio Fondazione Paolo Ferretti ETS, presieduta da Aurelio Verzera, consistente nel versamento della quota ordinistica alla più giovane iscritta all’Ordine è attribuito ad Anna D’Alia.