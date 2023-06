Festa della Musica, la banda della Brigata Aosta a Piazza Cairoli VIDEO - Tempostretto

L'evento rientrava nelle manifestazioni organizzate dal Comune di Messina per La Festa Italiana della Musica 2023, manifestazione che si svolge nel giorno della ricorrenza di Santa Cecilia, patrona dei musicisti

MESSINA. Tanti gli eventi che si sono svolti ieri 21 giugno in città in occasione della Festa della Musica. Nel pomeriggio, la Fanfara della Brigata Aosta si è esibita a Piazza Cairoli, di fronte a numerosi appassionati e curiosi. L’evento rientrava nelle manifestazioni organizzate dal Comune di Messina per La Festa Italiana della Musica 2023, manifestazione che si svolge nel giorno della ricorrenza di Santa Cecilia, patrona dei musicisti.