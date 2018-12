Scambio di auguri tra Giunta e Consiglio. Aria di Natale...e anche di rimpasto

Nella saletta commissioni di Palazzo Zanca il sindaco Cateno De Luca, gli assessori ed i consiglieri comunali si sono scambiati i tradizionali auguri di Natale. Nonostante le tensioni degli ultimi giorni per via della mancata partecipazione dei membri dell’esecutivo alle sedute del Consiglio comunale dedicate al consuntivo 2017 e al bilancio consolidato , questo pomeriggio il clima era disteso, in perfetta atmosfera natalizia.

Tra una fetta di panettone ed un bicchiere di spumante, il sindaco De Luca ha annunciato per fine anno novità importanti, che verranno rese note durante una sua diretta Facebook il 31 dicembre ed in piazza il primo gennaio.

De Luca ha fatto sapere di essere pronto a «fare il tagliando ai suoi assessori» dopo i primi sei mesi in cui la legge vieta al sindaco eletto di revocare la nomina conferita dopo l’insediamento .

A Palazzo Zanca, quindi, oltre all’aria natalizia si respira anche aria di …rimpasto in giunta. Per sapere chi saranno i promossi e chi i bocciati bisognerà attendere fine anno. Tutti gli assessori potranno mangiare il panettone a Natale (sapendo comunque che potrebbe andare di traverso qualche giorno dopo), ma non tutti forse mangeranno la colomba a Pasqua.

In questi mesi il sindaco De Luca ha catalizzato l’attenzione su di sé, non lasciando mai la scena ai suoi assessori neanche nei rispettivi settori di competenza. Difficile dall’esterno dare un giudizio netto sugli otto componenti dell’esecutivo per questi primi mesi. De Luca invece sembra avere le idee chiare e a Capodanno, su Fb prima del veglione di San Silvestro e in piazza dopo il pranzo del primo dell’anno, comunicherà in diretta chi dovrà abbandonare la casa comunale e chi no (stile Grande Fratello) . Sperando almeno che ai diretti interessati comunichi la decisione prima di darne pubblica notizia.

Danila La Torre