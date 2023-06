"Finalmente a Taormina torna la vera tragedia", Angelo Duro al Teatro Antico - Tempostretto

Unica data estiva in Sicilia per il dissacrante comico palermitano

“Finalmente a Taormina torna la vera tragedia”. Da qualche giorno in Sicilia sono apparsi dei manifesti con fondo rosso in cui campeggia questa scritta. C’è solo il volto che riconosciamo, quello di Angelo Duro. E una data: “7 agosto 2023, Teatro Antico di Taormina”. Il risultato è che Angelo Duro ha annunciato il suo ritorno in Sicilia.

Dopo 45 sold out nei teatri di tutta Italia (tre al Teatro Arcimboldi di Milano, tre sold al Teatro Colosseo di Torino, due al Brancaccio di Roma, due al Teatro Bellini di Napoli…), Angelo Duro sbarca in Sicilia e nel teatro più prestigioso di sempre, il Teatro Antico di Taormina. Ed è la prima data col suo nuovo tour dal titolo: “Sono cambiato”, che sta facendo discutere e che lo ha consacrato facendolo anche annoverare tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2023. I biglietti per la data del 7 agosto a Taormina sono già in vendita nel circuito Ticketone.

Pietrangelo Buffafuoco ha scritto di lui: “Di artisti padroni del ragionamento comico, fuori da ogni schema consolidato e da qualsiasi retorica buonista e consolatoria non ce ne sono certo centomila, non si può dire nessuno ma uno in Italia – solo uno – c’è ed è appunto Duro. Di artisti capaci di innescare la miccia della libertà mentale e dello spirito critico nello spettatore non se ne vedevano dal tempo di Giorgio Gaber e Duro – uno che non potrà mai andare in tivù e però riempie i teatri – è durissimo nei contenuti, perfetto nei tempi comici, irresistibile nei silenzi (lunghissimi), magnifico poi nel crearsi un pubblico dalla testa libera, liberissima e dal cattivo carattere. Come lui. Imprendibile. E imperdibile”.

