Focus 'ndrangheta al rione Modena, due arresti per furto d'energia elettrica - Tempostretto

Manette un 45enne e una 60enne. La Polizia ha anche denunciato a piede libero un 25enne e una 33enne per occupazione abusiva d'immobili

REGGIO CALABRIA – Due giorni fa a Modena – popolare quartiere nella zona Sud di Reggio Calabria – è stato predisposto un servizio di controllo straordinario del territorio interforze previsto nell’ambito del piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘ndrangheta.

Durante i controlli finalizzati a verificare l’eventuale occupazione abusiva di alloggi e il furto di energia elettrica, personale delle Volanti, in collaborazione con il personale della Polizia Municipale di Reggio Calabria, previa verifica dei tecnici dell’Enel, ha accertato il furto d’energia elettrica in due immobili, per il quale sono stati tratti in arresto i due occupanti, un uomo di 45 anni ed una donna di 60 anni.

Nell’ambito della medesima attività che ha interessato il controllo di 11 unità immobiliari, è stata accertata l’occupazione abusiva di due appartamenti, per la quale sono stati denunciati in stato di libertà i due occupanti, un uomo di 25 anni ed una donna di 33 anni.

Il controllo dei veicoli in transito ha consentito di sequestrare 5 autovetture che circolavano senza la copertura assicurativa obbligatoria e il ritiro di 4 carte di circolazione per la mancata revisione dei veicoli.

Articoli correlati