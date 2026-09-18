 Fondo Saccà, prende forma il condominio ecologico

Fondo Saccà, prende forma il condominio ecologico

Redazione

Fondo Saccà, prende forma il condominio ecologico

venerdì 18 Settembre 2026 - 11:50

La Struttura Commissariale al Risanamento sta costruendo un condominio con tecnologie innovative e con criteri di sostenibilità ambientale

Sopralluogo della Struttura Commissariale al Risanamento nel cantiere di Fondo Saccà dove sono in corso i lavori di costruzione di un condominio ecologico con tecnologie innovative e nel rispetto della sostenibilità ambientale. Presenti il rup di Invitalia, arch. Massimo Baragli, gli ingegneri Carmelo Ridolfo e Gaetano Arrigo, della Task force della Struttura commissariale, ed i direttori tecnici della Cosedil, ing. Pasquale Grillo e arch. Orazio Pavone.

Nella baraccopoli di Fondo Saccà di oltre 5 mila metri quadrati risiedevano 67 famiglie alle quali negli anni scorsi sono state assegnate nuove case. La bonifica dell’area, dopo la scoperta della presenza nel terreno e nel sottosuolo di sostanze inquinanti ha richiesto quasi tre anni di lavori e scavi fino ad oltre 3 metri.

La Struttura Commissariale sta costruendo le nuove case (32 sui 44 complessive nell’area) con Invitalia soggetto attuatore e le imprese Cosedil e Rubner Holzbau impegnate nei lavori (le stesse che stanno realizzando 60 case a Fondo Basile)

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