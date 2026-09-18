Sp 45 delle Masse, lavori alle fasi finali. Presto asfalto e ritorno dei bus Atm

Si avvia a conclusione l'intervento per il ripristino della viabilità nella zona colpita dal crollo

Entra nella fase finale l’iter per la riapertura completa del tratto della strada provinciale 45 compreso tra Massa San Giorgio e Massa San Nicola, finito al centro di un lungo cantiere a seguito del dissesto idrogeologico che ne aveva compromesso la transitabilità.

“Venerdì 19 settembre – fa sapere il consigliere comunale Calogero Brancatelli – è prevista la stesura del primo strato di asfalto lungo la carreggiata interessata dai lavori di consolidamento”. Un intervento indispensabile per restituire stabilità e sicurezza alla sede stradale.

Torna il trasporto pubblico

L’avanzamento dei lavori permetterà di riattivare i collegamenti della rete pubblica a servizio dei residenti. A partire dalla settimana del 22 settembre è previsto infatti il ritorno in operatività dei mezzi dell’Atm, che riprenderanno le corse ordinarie lungo l’arteria, ponendo fine ai disagi sofferti dalla comunità locale durante i mesi di limitazioni.

Una storia travagliata

L’arteria viaria era stata teatro di forti criticità a inizio anno, quando a gennaio un grave crollo dovuto al maltempo al km 11 aveva causato il ferimento di un automobilista ed evidenziato la fragilità del versante. Poi, dopo le opere di contenimento e la riapertura parziale, nei mesi scorsi si erano rese necessarie ulteriori verifiche e interventi complementari per garantire la tenuta del fondo e mettere in sicurezza i tratti limitrofi al km 10+500 e 10+700.

Con l’imminente stesura del manto d’asfalto e il ripristino delle corse dei bus, il collegamento collinare si avvia finalmente verso la normalizzazione, chiudendo una parentesi complessa per i residenti delle Masse.