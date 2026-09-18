 Messina. Mini frana sulla strada Annunziata - Campo Italia

Messina. Mini frana sulla strada Annunziata – Campo Italia

Marco Ipsale

Messina. Mini frana sulla strada Annunziata – Campo Italia

venerdì 18 Settembre 2026 - 12:10

Un tratto della carreggiata ha ceduto con il crollo del margine stradale

Un cedimento strutturale si è verificato lungo la strada di collegamento tra l’Annunziata e Campo Italia, nella zona nord di Messina. Il margine della carreggiata ha subito un crollo che ha coinvolto l’asfalto, compresa la striscia bianca di margine, e ha fatto sprofondare la barriera metallica di protezione.

I rischi per la viabilità

Il vuoto venutosi a creare sotto il piano stradale rappresenta un pericolo per gli automobilisti e i centauri che percorrono l’arteria, un punto di snodo importante per il traffico collinare della zona. Il cedimento del terreno ha infatti privato il guardarail del suo punto di ancoraggio, lasciandolo sospeso nel vuoto e rendendo il tratto particolarmente insidioso, specie durante le ore notturne o in caso di scarsa visibilità.

L’intervento

Dopo la recinzione del tratto danneggiato, si attende l’avvio delle verifiche per capire le cause dello smottamento, legate probabilmente al maltempo e alle infiltrazioni d’acqua sotto la sede stradale. In attesa dei lavori di ripristino, si raccomanda la massima prudenza a chi si trova a transitare lungo il percorso.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Camere con vista sulla Farmacia del ‘500: a Roccavaldina “sboccia” la Locanda delle Rose VIDEO
Dal primo peschereccio ibrido del Mediterraneo all’aliscafo più grande del mondo: le sfide di Navtec VIDEO
Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED