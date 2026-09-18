Messina. Mini frana sulla strada Annunziata – Campo Italia

Un tratto della carreggiata ha ceduto con il crollo del margine stradale

Un cedimento strutturale si è verificato lungo la strada di collegamento tra l’Annunziata e Campo Italia, nella zona nord di Messina. Il margine della carreggiata ha subito un crollo che ha coinvolto l’asfalto, compresa la striscia bianca di margine, e ha fatto sprofondare la barriera metallica di protezione.

I rischi per la viabilità

Il vuoto venutosi a creare sotto il piano stradale rappresenta un pericolo per gli automobilisti e i centauri che percorrono l’arteria, un punto di snodo importante per il traffico collinare della zona. Il cedimento del terreno ha infatti privato il guardarail del suo punto di ancoraggio, lasciandolo sospeso nel vuoto e rendendo il tratto particolarmente insidioso, specie durante le ore notturne o in caso di scarsa visibilità.

L’intervento

Dopo la recinzione del tratto danneggiato, si attende l’avvio delle verifiche per capire le cause dello smottamento, legate probabilmente al maltempo e alle infiltrazioni d’acqua sotto la sede stradale. In attesa dei lavori di ripristino, si raccomanda la massima prudenza a chi si trova a transitare lungo il percorso.