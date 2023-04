Fornite dopo anni le scarpe antinfortunistica agli operatori del 118 del messinese - Tempostretto

L'annuncio del Nursind che aggiunge: "Non sono ancora arrivate le divise"

MESSINA – Dopo anni arrivano finalmente le scarpe anti infortunistica agli operatori sanitari del 118 nel Messinese. Lo segnala Carmelo Desimone, referente del sindacato Nursind, che da tempo aveva richiesto la fornitura e lo scorso anno aveva subito un infortunio denunciando tutto allo Spresal, l’ente per la sicurezza sanitaria sui luoghi di lavoro. “Sembra che il problema sia in risoluzione – dicono Desimone e Ivan Alonge del Nursind Messina – a dicembre hanno inserito sul nostro albo pretorio l’acquisto di poco più di 300 paia di scarpe per il 118 e qualche giorno fa l’ufficio prevenzione ha comunicato la lista dove sono inseriti pure i medici dell’emergenza territoriale. Al momento però dovrebbero consegnarne due paia a testa ma ne hanno fornito solo una. Inoltre non sono ancora arrivate le divise del 118. Speriamo che questi inconvenienti possano essere superati al più presto”.