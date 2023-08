Forza Italia, c'è un "nuovo" consigliere comunale: Croce lascia il gruppo misto e raggiunge Oteri - Tempostretto

L'annuncio del coordinatore regionale Marcello Caruso: "Anche nella città dello Stretto si rafforza la presenza istituzionale del partito"

MESSINA – Forza Italia “acquista” un consigliere comunale. Si tratta dell’ex candidato sindaco e commissario soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce, che dopo aver fatto chiarezza sulla sua posizione a metà luglio, acquisendo il parere positivo dell’Anac, lascerà il gruppo misto per raggiungere in Forza Italia Cosimo Oteri.

Quest’ultimo, eletto in quota Basile, ha riportato il partito in Aula a Palazzo Zanca nel dicembre del 2022 e da allora ha portato avanti le proprie idee da solo. Adesso saranno in due, mentre il “misto”, rimasto orfano di tre consiglieri passati alla Lega (Mirko Cantello, Giulia Restuccia ed Emilia Rotondo), resta con solo 3 elementi: Nicoletta D’Angelo, Concetta Buonocuore e Rosaria D’Arrigo. Almeno per ora.

Caruso: “FI si rafforza a Messina”

A darne notizia è stato il coordinatore regionale degli azzurri, Marcello Caruso, dopo un confronto con gli onorevoli Bernadette Grasso, Matilde Siracusano e Tommaso Calderone. Caruso ha affermato: “Anche nella città dello Stretto si rafforza la presenza istituzionale di Forza Italia, che si conferma il partito di chi si riconosce nei valori liberali e moderati e soprattutto di chi ha voglia di lavorare per il bene delle nostre comunità. La nostra presenza a Palazzo Zanca a Messina è importante non solo sotto il profilo politico visto che si tratta della terza città siciliana, ma anche perché permetterà al nostro partito, con il lavoro attento dei due nostri consiglieri, di rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini, delle imprese e delle famiglie. Tutto questo, con grande attenzione all’operato della Giunta Basile, rispetto alla quale proseguirà un’opposizione puntuale e critica ma certamente costruttiva lì dove si possa operare, anche coi governi nazionale e regionale, per il bene della città.”