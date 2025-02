Forza Italia, il messinese Candido nominato responsabile regionale per la Giustizia

Il legale è stato nominato dalla segretaria regionale del partito. Penalista stimato, impegnato nelle attività di categoria

Palermo – L’avvocato messinese Bonaventura Candido è il nuovo responsabile del dipartimento Giustizia di Forza Italia in Sicilia. La nomina del coordinamento regionale è stata voluta dal segretario regionale Marcello Caruso, e ratificato dai vertici nazionali, per assicurare che “il dipartimento continuerà ad operare con efficacia e impegno, in sintonia con gli standard di eccellenza richiesti a livello nazionale”.

L’avvocato Candido è titolare di uno tra gli studi legali più prestigiosi della provincia, specializzato nel settore penale ma non soltanto, impegnato nei più rilevanti processi degli ultimi anni. Il professionista è stato sempre in prima linea nelle iniziative di categoria, attivo sul tema delle carceri e dei diritti degli avvocati in campo internazionale, già presidente della Camera penale Pisani-Amendolia di Messina.