Frecciarossa travolge una persona: treni fermi da ore, caos per migliaia di passeggeri

Si indaga sull'incidente avvenuto alle 8.15 a Praia a Mare. Circolazione ferroviaria bloccata per l'intera mattinata

Giornata d’inferno per i pendolari e i viaggiatori che alle prime ore della mattina hanno preso i treni dalla Calabria verso nord. A causa di un incidente che ha coinvolto una persona, infatti, la circolazione ferroviaria è sospesa da ore tra Maratea e Praia a Mare. L’impatto mortale ha coinvolto il Frecciarossa RC-Venezia, intorno alle 8.15, poco dopo Cosenza.

Tra l’attesa del magistrato e i rilievi del caso, per capire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente, i treni verso Roma e altre città del Nord Italia sono rimasti (e sono tuttora) fermi. Decine i messinesi in attesa di notizie, passeggeri di treni regionali, intercity, Alta Velocità e Italo. In alcuni dei convogli la tensione tra i passeggeri è salita. In molti hanno lamentato sia la mancanza di notizie sia l’assenza di soluzioni alternative e di assistenza. Diverse anche le corse cancellate tra Reggio Calabria e Roma Termini.