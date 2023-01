Fuori dalle strisce e all'angolo: auto del Comune manda in tilt un parcheggio - Tempostretto

Nel piazzale Campo delle Vettovaglie, una vettura parcheggiata in maniera impropria ha generato non pochi disagi, bloccando molti cittadini

MESSINA – Nel piazzale Campo delle Vettovaglie, a pochi passi dalla marittima, in tanti hanno dovuto fare parecchie manovre per uscire dal parcheggio a causa di un’auto del Comune parcheggiata in maniera impropria. Fuori dalle strisce blu e in un angolo rispetto alla segnaletica orizzontale, la vettura, che recava un cartellino con logo del Comune di Messina e dicitura relativa all’emergenza Covid, ha impedito il passaggio a molti, in una parte “curva” dell’area.

Numerose segnalazioni

Tanto che, esasperati, hanno segnalato l’accaduto tanto alla polizia municipale quanto alla redazione di Tempostretto. Per uscire dal parcheggio parecchi automobilisti hanno dovuto procedere in retromarcia e cambiare direzione, a causa degli spazi troppo stretti per un eventuale passaggio senza buttar giù gli scooter nella curva. La zona della marittima è molto frequentata, sia per i tanti pendolari sia per gli uffici presenti in quell’area.