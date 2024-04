Furci. Stop a incendi e terreni incolti, ordinanza del sindaco Francilia

Fino al 31 ottobre, tutela del territorio e misure di prevenzione

FURCI SICULO – Con l’obiettivo di contrastare il rischio di incendi e promuovere la pulizia dei terreni incolti, in vista dell’imminente stagione estiva, il Sindaco di Furci, Matteo Francilia, ha emanato un’ordinanza che stabilisce una serie di divieti e disposizioni. L’obiettivo primario è quello di tutelare la comunità da potenziali danni e garantire la sicurezza pubblica.

L’ordinanza, in vigore fino al 31 ottobre 2024 a seguito di un decreto assessoriale della Regione Siciliana, stabilisce una serie di divieti e disposizioni che riguardano l’accensione di fuochi, l’utilizzo di apparecchiature elettriche o a fiamma libera e il corretto smaltimento dei rifiuti, in particolare quelli contenenti materiali infiammabili. La decisione di prolungare il periodo di validità di queste norme è motivata dalla consapevolezza del grave pericolo di incendi che caratterizza la stagione estiva, soprattutto nei terreni abbandonati o incolti, dove la vegetazione spontanea diventa un potenziale combustibile.

L’ordinanza impone ai cittadini di Furci di adottare misure di prevenzione, come la pulizia dei terreni invasi dalla vegetazione e la rimozione di qualsiasi elemento che possa rappresentare un pericolo per l’igiene e la sicurezza pubblica. In particolare, si richiede ai proprietari e ai conduttori di terreni confinanti con le strade pubbliche di effettuare interventi di pulizia a proprie spese.

La violazione delle disposizioni dell’ordinanza comporta sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità dell’infrazione. Le sanzioni variano da un minimo di 77,47 euro a un massimo di 10.329 euro, a seconda della natura e della gravità dell’infrazione commessa. È importante sottolineare che l’ordinanza non ha solo lo scopo di sanzionare le infrazioni, ma anche di sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione degli incendi e della cura dell’ambiente. La collaborazione di tutti i cittadini è fondamentale per garantire la sicurezza del territorio e la tutela del patrimonio ambientale.