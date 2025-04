Furgone contromano sulla corsia di sorpasso, tragedia sfiorata sulla A18 VIDEO

L'episodio è stato ripreso dalla dash cam di un automobilista

LETOJANNI – Un furgone contromano nella corsia di sorpasso della carreggiata Catania – Messina della A18. L’episodio è accaduto all’altezza di Letojanni ed è stato denunciato con un video da un utente del gruppo Facebook “A18 e A20 le autostrade della vergogna”. Il video è stato registrato dalla dash cam installata sull’autovettura dell’automobilista. Ad un certo punto delle riprese, in prossimità di una curva, si vede un furgone transitare sulla corsia di sorpasso, in direzione opposta a quella percorsa dall’automobilista. “Oggi (ieri, NdC) alla riapertura altezza Letojanni erano le 17.15 sfiorata la tragedia”, ha scritto l’utente del gruppo Facebook. Per fortuna non si sono registrati incidenti, ma l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi.