Furti nelle chiese della Piana di Gioia Tauro, identificato il presunto responsabile

Tra i casi più gravi, il furto avvenuto nella parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, dove erano stati sottratti oggetti sacri

TAURIANOVA – Si è chiuso il cerchio attorno all’uomo ritenuto responsabile di una serie di furti ai danni delle chiese della Piana di Gioia Tauro. Dopo settimane di indagini, i Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno raccolto elementi concreti che hanno portato alla sua identificazione.

L’attività investigativa è partita subito dopo le denunce dei parroci. Decisiva l’analisi dei sistemi di videosorveglianza installati nei luoghi di culto, che ha consentito di ricostruire i movimenti del sospettato e di collegarlo a diversi episodi.

Tra i casi più gravi, il furto avvenuto nella parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, dove erano stati sottratti oggetti sacri, tra cui pissidi contenenti ostie consacrate. Un gesto che aveva suscitato indignazione e dolore nella comunità locale. L’uomo è stato deferito all’Autorità giudiziaria.