Galati Mamertino alla Bit Milano tra i Comuni della Sicilia gastronomica

Anche Piraino e Gioiosa Marea tra gli ambasciatori delle eccellenze del territorio

Galati Mamertino rappresenterà la Sicilia alla Borsa del Turismo di Milano, nell’ambito del riconoscimento dell’European Region of Gastronomy. Il centro nebroideo è tra i 20 comuni selezionati dall’assessorato regionale all’Agricoltura nell’ambito del progetto “Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025”, prestigioso riconoscimento conferito dall’International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT). L’istituzione promuove la valorizzazione delle identità culinarie e culturali attraverso l’enogastronomia.

La presentazione ufficiale del progetto è avvenuto negli spazi Identità Golose della Bit alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo, l’assessora al Turismo Elvira Amata e il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura Luigi D’Eramo.

“E’ il riconoscimento, per il nostro comune, del fatto che é riuscito ad emergere grazie alle bellezze artistiche e naturalistiche e all’eccellente tradizione enogastronomica che ha esportato in Italia e nel mondo la nostra cultura culinaria – spiega il sindaco Vincenzo Amadore – L’ importante risultato è il frutto anche del grande lavoro di promozione turistica portato avanti in questi anni. Siamo riusciti a veicolare, anche grazie alla capillare organizzazione di diversi eventi e manifestazioni, la nostra storia, le tradizioni e le bellezze del nostro comune con le sue peculiarità ed eccellenze”.

Il percorso tracciato dall’Assessorato all’Agricoltura punta a un tour che attraverserà tutta la Sicilia, dalle coste all’entroterra, per promuovere le eccellenze locali e creare un circuito virtuoso tra turismo e gastronomia.

Galati Mamertino ospiterà una serie di eventi all’ interno dei quali verranno esaltati prodotti d’eccellenza che raccontano la storia e l’identità del territorio, legati indissolubilmente alla storia e alla cultura galatese.

Il progetto rappresenta una straordinaria opportunità di valorizzazione di Galati Mamertino e dell’intero comprensorio, dove sono stati selezionati anche Piraino e Gioiosa Marea.

Amadore ringrazia gli assessori Barbagallo e Amata per l’opportunità e conclude: “Attraverso il connubio tra gastronomia e tradizione, vogliamo raccontare la nostra storia e attrarre visitatori, creando nuove prospettive di sviluppo per la nostra comunità rafforzando la nostra vocazione turistica e culturale”.