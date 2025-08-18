 Galati Mamertino si accende per la Notte Bianca

Galati Mamertino si accende per la Notte Bianca

Alessandra Serio

Galati Mamertino si accende per la Notte Bianca

lunedì 18 Agosto 2025 - 18:58

Giovedì notte musica, spettacoli, street food nel borgo nebroideo

Torna la Notte Bianca a Galati Mamertino. Il prossimo giovedì 21 agosto il borgo si accenderà in tarda serata di musica, animazione, spettacoli, con una vetrina sull’artigianato locale e lo street food. Una intera notte, per ballare e conoscere il borgo nebroideo, organizzata dall’associazione “Nextgen Galatese” in collaborazione con il Comune.

La special guest di quest’anno sarà Radio Time 90, l’unica e autentica radio capace di riportare tutti nella magia degli anni ’90, con uno show dance unico, carico di energia e tutto da ballare. Niente copie, niente imitazioni: c’è l’originale che fa cantare e muovere fino all’alba.

Ci saranno poi: animazione e spettacoli per tutte le età, artisti e artigianato locale, street food irresistibile e musei aperti per tutta la serata. Si esibiranno Greta Barone, Salvo Frisenda e Cristian Fabio, la band “Batia Brothers” e il gruppo “Nebrodi in Folk“, e saranno presenti i Dj Moreno Noto, Lucio Cassarà, Il Presidente e Fuckyourmind.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’addio a Pippo Baudo, un monumento della tv italiana
Viale San Martino, da lunedì prossimo il secondo step dei lavori VIDEO
Funerali di Pippo Baudo, potenziati i collegamenti con Militello Val di Catania
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED