Galati Mamertino si accende per la Notte Bianca

Giovedì notte musica, spettacoli, street food nel borgo nebroideo

Torna la Notte Bianca a Galati Mamertino. Il prossimo giovedì 21 agosto il borgo si accenderà in tarda serata di musica, animazione, spettacoli, con una vetrina sull’artigianato locale e lo street food. Una intera notte, per ballare e conoscere il borgo nebroideo, organizzata dall’associazione “Nextgen Galatese” in collaborazione con il Comune.

La special guest di quest’anno sarà Radio Time 90, l’unica e autentica radio capace di riportare tutti nella magia degli anni ’90, con uno show dance unico, carico di energia e tutto da ballare. Niente copie, niente imitazioni: c’è l’originale che fa cantare e muovere fino all’alba.

Ci saranno poi: animazione e spettacoli per tutte le età, artisti e artigianato locale, street food irresistibile e musei aperti per tutta la serata. Si esibiranno Greta Barone, Salvo Frisenda e Cristian Fabio, la band “Batia Brothers” e il gruppo “Nebrodi in Folk“, e saranno presenti i Dj Moreno Noto, Lucio Cassarà, Il Presidente e Fuckyourmind.