Ganzirri, “possibili liquami in via Canale”

Un cittadino segnala che manca il divieto di balneazione, con cattivi odori in spiaggia. Amam: "Verifichiamo"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Problemi in via Canale, a Ganzirri. Da tempo segnaliamo liquami da un tubo in spiaggia e dalla griglia che esce da sotto, dove c’è il collegamento tra il lago e il mare. Topi, blatte, cattivi odori: di tutto, di più a causa di un’acqua ristagnante. Il Comune di Messina dovrebbe ripristinare il cartello che indica il divieto di balneazione. In passato c’era”.

Abbiamo segnalato ad Amam e il presidente Alibrandi ci ha assicurato che farà verificare la situazione.