Gescal - New Eagles under 17. Rissa in campo a Messina, arrivano i carabinieri - Tempostretto

Coinvolti i calciatori ma anche una decina di persone entrate in campo dall'esterno

MESSINA – Rissa al “Gescal Stadium” durante la partita Gescal – New Eagles, del campionato under 17 regionale. Il risultato era di 1-3 quando è stato espulso un calciatore e si è scatenato il parapiglia, che ha coinvolto i giocatori ma anche una decina di persone entrate in campo dall’esterno.

E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri, che hanno anche identificato alcune persone.

Ferma condanna da parte Vito Tisci, presidente del Settore Giovanile e Scolastico della Figc: “Sono fatti gravissimi – le sue parole all’Agenzia Italpress – I giovani devono giocare per divertirsi, è fuori dal mondo che si arrivi alla violenza. Aspettiamo ora i referti degli arbitri, poi saranno i giudici sportivi a sanzionare questi episodi ma mi auguro sanzioni severe e rigide e che i protagonisti vengano allontanati. Il campo deve essere luogo di divertimento, non di violenza e il settore giovanile deve promuovere quelli che sono i veri valori dello sport”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Sandro Morgana, presidente del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti: “Sono veramente indignato e penso che i responsabili di questi fatti non sono persone che possono stare dentro un campo di calcio. Sono delinquenti allo stato puro. Non c’è dubbio che la giustizia sportiva valuterà i referti degli arbitri, che spero siano esaustivi, e diano la possibilità dell’adozione di misure disciplinari severissime. Rimaniamo a disposizione delle forze dell’ordine affinché vengano approfondite tutte le eventuali responsabilità da parte di persone estranee e vengano adottati i relativi provvedimenti Daspo, perché questa gentaglia non merita di stare nei nostri campi”.

Foto di repertorio di una partita al Gescal Stadium

Ci scusiamo per aver indicato in precedenza la squadra Free Time, estranea ai fatti, per un errore. Alla società e ai giocatori le nostre scuse.