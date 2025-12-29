 Campo di Atletica Santamaria, mezzo milione per la riqualificazione

Redazione

lunedì 29 Dicembre 2025 - 09:30

Progetto di efficientamento energetico a Messina

MESSINA – Con un investimento di 495mila euro, il Comune di Messina è pronto ad affidare lavori che mirano a ridurre il fabbisogno energetico del campo di atletica “Salvo Santamaria” e migliorare il comfort per tutti gli utenti.

Sarà installato un sistema fotovoltaico da 19,50 kWp, in grado di produrre energia rinnovabile, contribuendo così a una maggiore sostenibilità.

Gli attuali infissi saranno sostituiti con modelli a taglio termico per minimizzare le dispersioni energetiche.

Saranno cambiati i corpi illuminanti con tecnologia Led, il che permetterà di ridurre significativamente i consumi elettrici.

Sarà installato un moderno scaldacqua dotato di pompa di calore, con un serbatoio da 300 litri, progettato per integrarsi con il sistema solare termico.

L’obiettivo è una notevole diminuzione dei consumi elettrici che potrebbe appunto arrivare fino al 40% , contribuendo così a una gestione più economica della struttura.

