Giampilieri. Il Monastero di San Placido in Silvis è in vendita

E' di proprietà privata. La Pro Loco Messina Sud chiama in causa Regione Siciliana e Comune di Messina

Il Monastero di San Placido in Silvis è in vendita. Fondato nel 1361 e conosciuto anche come “Il Vecchio”, da quando nel 1486 fu fondato il nuovo Monastero di San Placido Calonerò, sorge su un poggio posto tra le vallate di Briga e Giampilieri.

Si tratta di un immobile di proprietà privata, con un prezzo proposto di 1 milione e 200mila euro, “ma di grande valore storico e pregio artistico”. Secondo la Pro Loco Messina Sud, ha “un grande potenziale di sviluppo anche turistico. Per questo sarebbe meritevole di attenzione da parte della Regione Siciliana, della Città Metropolitana e del Comune di Messina, che potrebbero attivarsi per avviare una procedura di acquisizione e valorizzazione ai sensi della normativa vigente sui beni culturali, così come è stato fatto per altri beni siciliani, anche meno importanti di questo”.