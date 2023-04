Giardini. Due consiglieri rinunciano ai gettoni di presenza e acquistano canoa per i bambini - Tempostretto

Il vicepresidente Leotta e l'indipendente Fichera: "Lo sport è il più potente presidio educativo"

GIARDINI NAXOS – “Bisogna tornare ad una politica del dare, una politica della vicinanza che dia risposte alle persone, che crei occasioni di cooperazione e dialogo, che investa sui giovani, sul volontariato e sugli enti del terzo settore. Soprattutto in un momento storico dove, anche all’interno della nostra comunità, il volontariato viene guardato con sospetto e spesso anche avversato da certi politicanti”. Esordiscono così il vice presidente del Consiglio Giuseppe Leotta e il consigliere comunale indipendente Simona Fichera a margine della donazione di una canoa per bambini acquistata con la parziale restituzione del proprio gettone di presenza. La canoa per bambini sarà fruita dagli atleti della società “Circolo Canoa Naxos” del presidente Valerio Arena che da anni offre opportunità di crescita e formazione sportivo-educativa nell’ambito della canoa a tanti giovani giardinesi.

“La restituzione di parte del mio gettone di presenza da consigliere è coerente con la mia storia politica ispirata ai principi francescani del dono e della comunità – ha continuato Leotta – ed è con grande piacere che quest’anno condivido questa iniziativa con l’amica e collega Simona Fichera che condivide totalmente tali principi. La finalità della restituzione di quest’anno è quella di offrire un supporto concreto ad una società sportiva quale il “Circolo Canoa Naxos” che rappresenta un presidio educativo di qualità per decine di bambini e ragazzi. Una realtà che si impegna per ottenere risultati sempre più ambiziosi in linea con il modello di crescita educativa che l’amministrazione ha voluto applicare alle politiche di promozione dello sport”.

La consigliere Fichera, da ex-sportiva, rinforza i concetti ribadendo l’importanza che lo sport ricopre specialmente sugli adolescenti. “Lo sport – afferma Fichera – oltre a fare bene alla salute aiuta i ragazzi a socializzare, aumenta in loro l’autostima, e spinge ad una sana competizione. I ragazzi così, dedicando uno spazio allo sport ed al sano divertimento, possono concentrarsi di più nelle ore previste per lo studio”. “Non ci stancheremo mai – continuano Leotta e Fichera – di ripeterlo, lo sport è lo strumento più diretto e potente che abbiamo per fornire ai più giovani presidi educativi di grande qualità sottraendoli da altre attività molto meno edificanti. “Intendiamo dare continuità a questa iniziativa – conclude Leotta – anche nei prossimi 3 anni continuando a restituire parte dell’indennità per sostenere la comunità sportiva coinvolgendo se possibile anche altri colleghi consiglieri”.

La cerimonia di consegna della canoa si è svolta nella mattina di sabato 15 aprile alla presenza dei dirigenti e degli atleti del “Circolo Canoa Naxos” che i due consiglieri hanno ringraziato per il prezioso lavoro educativo portato avanti insieme a tanti giovani e grazie al contributo di dirigenti e di istruttori sportivi di indubbio spessore.