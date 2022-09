Giardini Naxos. Rubano zaini e borse in spiaggia, denunciati due minorenni catanesi - Tempostretto

Una donna li ha visti scappare ed è riuscita a descriverli. Poi l'identificazione grazie alle immagini della videosorveglianza

I Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno denunciato in stato di libertà due minori della provincia di Catania per il reato di furto aggravato in concorso.

Lo scorso fine settimana, i militari dell’Arma erano stati allertati da una bagnante che era stata vittima di furto di alcuni effetti personali mentre si trovava in spiaggia a Giardini Naxos. La donna aveva notato due giovani allontanarsi velocemente ed è riuscita a fornirne una sommaria descrizione.

I carabinieri del Radiomobile hanno scoperto quasi subito uno dei presunti autori del furto. Poi, con l’aiuto dei colleghi di Giardini Naxos e la visione di alcune immagini di videosorveglianza, hanno identificato anche l’altro. Sono due minorenni della provincia di Catania, che sono stati denunciati alla Procura dei Minori di Messina per il reato di furto aggravato in concorso.

Avevano rubato una borsa, con dentro pochi soldi contanti, e due telefoni cellulari. La perquisizione in casa di uno dei due ha permesso di recuperare e sequestrare cento euro, ritenuti provento della vendita di oggetti rubati.

Sono in corso indagini per identificare gli autori di altri furti perpetrati nei giorni scorsi sulla spiaggia di Giardini Naxos, con lo stesso modus operandi.