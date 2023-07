Giardini Naxos. Serra di marijuana in fiamme, arrestato 24enne - Tempostretto

Al 112 era stato segnalato un incendio in una casa ma i carabinieri hanno trovato 36 piante di marijuana

Una chiamata al 112 da parte di un cittadino per segnalare un incendio in una casa di Giardini Naxos. I vigili del fuoco sono arrivati e hanno spento le fiamme ma c’erano anche i carabinieri di Taormina, che hanno trovato e sequestrato una serra artigianale, dotata di impianto di irrigazione e lampade alogene, realizzata per la coltivazione di 36 piante di marijuana dell’altezza media di circa un metro e 20.

Le cause dell’incendio erano riconducibili ad un corto circuito causato dall’impianto elettrico per l’alimentazione delle lampade alogene poste nella serra.

I carabinieri hanno arrestato un 24enne catanese, già arrestato in passato sempre per coltivazione di canapa indiana, e l’hanno posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Le piante di marijuana trovate all’interno della serra sono state estirpate e inviate ai Carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.