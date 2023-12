Tecnici al lavoro per accertare i danni

GIARDINI NAXOS – Una voragine di grosse dimensioni si è aperta sul marciapiede del lungomare di Giardini Naxos, proprio alle spalle del molo di Schisò. È già stato effettuato un sopralluogo dei tecnici comunali per mettere in sicurezza la zona, molto frequentata da residenti e turisti. Saranno però necessari ulteriori accertamenti per verificare come intervenire per il ripristino dell’area.