Giardini Naxos, torna la processione in mare: divieto di balneazione il 7 agosto - Tempostretto

Durerà due ore, dalle 19 alle 21, in concomitanza con la ricorrenza e il trasporto del simulacro di San Pancrazio: l'ordinanza della Capitaneria di Porto

GIARDINI NAXOS – Il comandante della Capitaneria di Porto Andrea Tassara ha firmato un’ordinanza di divieto di balneazione e navigazione in un tratto di mare all’interno della baia di Giardini Naxos per giorno 7 agosto dalle 19 alle 21. Accolta, quindi, l’istanza presentata dal sacerdote Gianluca Monte, parroco della Chiesa di San Pancrazio, che ha chiesto di poter svolgere la processione religioso con il trasporto del simulacro di San Pancrazio. Sarà trasportato in mare a bordo della motopesca “Sampei” e verrà deposta una corona di fiori per le vittime di “Mare nostrum”. Così la Capitaneria vigilerà sulla processione e che il divieto di balneazione e navigazioni nella baia, dalle 19 alle 21 del 7 agosto, venga rispettato. Vietate anche la pesca e ogni attività che possa intralciare lo svolgimento della processione.