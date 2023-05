Giardini. Siglato un protocollo tra il Centro di prima accoglienza e l'associazione Naxos Pearl - Tempostretto

Primo appuntamento la pulizia delle spiagge prevista per il 3 giugno

GIARDINI NAXOS – Dal dicembre del 2020 opera sul territorio di Giardini Naxos il Centro di Prima Accoglienza per minori stranieri non accompagnati “Istituto Figlie del Divino Zelo”, coordinato dalla Madre Superiora Rosalia Traina col supporto del dott. Guido Arcidiacono. Un presidio di assistenza e integrazione per tanti giovanissimi ragazzi che arrivano su queste sponde del Mediterraneo dopo viaggi lunghissimi e subendo traumi profondi che richiedono una “presa in carico” che si fondi su un approccio multi-disciplinare. Sono tanti i servizi offerti dal centro in collaborazione con la Prefettura di Messina, dalla prima alfabetizzazione all’orientamento al lavoro passando per il fondamentale supporto psicologico, legale e di mediazione interculturale.

Da diverso tempo la politica del centro è quella di aprirsi al tessuto sociale urbano creando una rete virtuosa di collaborazioni con le associazioni del territorio per dare concretezza al percorso d’integrazione dei ragazzi ospitati. A questo proposito, lo scorso 26 maggio è stato siglato un protocollo d’intesa per 5 anni con l’associazione Naxos Pearl del presidente Reddy Anastasi. Scopo del protocollo è quello di educare i minori stranieri al rispetto dell’ambiente ed alla bellezza del volontariato che si fonda sulla gratuità e sulla spontaneità del gesto. Referenti del Protocollo saranno il dott. Giuseppe Leotta per il Cas ed il presidente Reddy Anastasi per Naxos Pearl. Il primo banco di prova sarà la giornata di pulizia delle spiagge prevista per il prossimo sabato 3 giugno.