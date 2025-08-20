Gioia Tauro. Arrestato un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia

L’arresto arriva al termine di un’attività investigativa avviata lo scorso marzo, dopo la denuncia presentata dalla moglie dell’indagato

GIOIA TAURO – Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un quarantenne, accusato del reato di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Palmi ed emesso dal GIP del Tribunale, è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro.

L’arresto arriva al termine di un’attività investigativa avviata lo scorso marzo, dopo la denuncia presentata dalla moglie dell’indagato. La donna aveva raccontato un’escalation di violenze fisiche e verbali, protrattesi per anni e rivolte non solo contro di lei ma anche contro le figlie, tanto da rendere insostenibile la convivenza familiare.

Le indagini, coordinate dalla locale Procura, hanno permesso di raccogliere numerose testimonianze e di delineare un quadro indiziario grave. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe costretto i familiari a vivere in uno stato di terrore, arrivando più volte a minacciarli di morte.

Sulla base degli elementi raccolti, l’Autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare che ha portato l’indagato in carcere per il reato di maltrattamenti aggravati contro familiari.