Gioia Tauro. Sull’A2 un camion impatta contro il guardrail, due feriti

GIOIA TAURO – Nella scorsa notte, sull’Autostrada A2 nei pressi dello svincolo di Gioia Tauro, direzione Reggio Calabria, un camion ha violentemente impattato contro il guardarail, con la cabina che si è staccata dal resto dell’autoarticolato, proseguendo la sua corsa per 100 metri. L’incidente ha coinvolto anche altre autovetture, mentre i due occupanti del camion per fortuna sono rimasti feriti ma non in modo grave e sono stati accompagnati all’ospedale per accertamenti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Palmi e l’autostrada è rimasta chiusa fino a quando non sono stati messi in sicurezza i veicoli coinvolti nell’incidente.

