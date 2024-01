Gioiosa Marea, stop all’antenna Iliad

Il Cga sospende l'autorizzazione per l'impianto di telefonia mobile a San Giorgio

GIOIOSA MAREA – Arriva lo stop del Cga al progetto di istallazione dell’antenna ripetitore Iliad. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto l’appello presentato dai 90 abitanti della frazione San Giorgio che si sono opposti alla società di radiotelefonia.

La decisione del Cga

Accogliendo le ragioni degli avvocati Mauro Aquino e Silvano Martella, il Consiglio ha ribaltato la decisione del Tar di Catania del 22 novembre dello scorso anno ed ha disposto la sospensiva dell’autorizzazione comunale, datata 4 agosto 2023, che accorda il via libera alla realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile a servizio di Iliad Italia spa nella località Cicero. La Corte fisserà adesso l’udienza per entrare nel merito della vicenda e decidere dell’impianto di telefonia mobile.

Stop all’impianto di telefonia mobile

I residenti avevano ceduto al comune una particella, nell’ambito degli accordi per una lottizzazione, in cui si sarebbe dovuta realizzare un’area verde attrezzata, area che il Comune ha poi messo a disposizione della società. I residenti ritengono che l’assegnazione della stazione in quell’area destinata a verde sarebbe in contrasto anche con il prg, soprattutto perché la realizzazione del verde pubblico in quella particella era collegata alla realizzazione della lottizzazione che fu approvata in contrada Cicero.

Le ragioni dei residenti

Il Cga da loro ragione: l’area è di interesse pubblico, è cioè un sito sensibile e non può cambiare destinazione d’uso con le procedure sin qui adottate. Nel novembre dello scorso anno la prima sezione del Tar di Catania aveva respinto la richiesta di sospensiva, rimettendo al Comune il controllo sulla compatibilità dell’impianto a livello edilizio e che la tutela della salute competesse all’Arpa.