Giro Podistico delle Eolie, quota 100 partecipanti per la 22ª edizione

Ufficializzata la startlist, gli organizzatori: "Ringraziamo sia gli agonisti che chi parteciperà in modo non competitivo"

Il “Giro Podistico a Tappe delle Isole Eolie” si avvicina a grandi passi all’atteso inizio della 22ª edizione, in calendario dall’8 al 14 settembre a Salina, Vulcano, Lipari e Stromboli. La manifestazione, organizzata dalla Polisportiva Europa con il concreto supporto, in particolare, dei “main sponsor” S2 Sport e Orange Moon di Barcellona Pozzo di Gotto, prevede cinque tappe di corsa su strada in sei giorni con il via che verrà dato il 9 settembre nell’incantevole frazione di Lingua, appartenente al comune di Santa Marina Salina, quest’anno base logistica dell’evento.

È stata ufficializzata la startlist, che tra agonisti ed iscritti alla non competitiva-camminatori, raggiunge 100 partecipanti, numero cui vanno sommati gli accompagnatori per rendere fedelmente l’idea dell’importanza del “Giro” anche dal punto di vista turistico. Quattro i vincitori di passate edizioni che hanno confermato la loro presenza: al giovane emiliano Mattia Guidetti (Corradini Rubiera), detentore del titolo nell’arcipelago eoliano, e alla lombarda Cristiana Bonassi (Arieni Team), prima nel 2005 e 2017, vanno aggiunti Luigi Guidetti (Corradini Rubiera), padre di Mattia e dominatore dal 2005 al 2010, e la messinese Francesca Colafati (Fidippide), che si impose nel 2015. Un bel gruppetto di altri atleti potrà ambire, comunque, alle posizioni di vertice.

“Stiamo definendo gli ultimi dettagli per vivere una settimana di intense emozioni – dichiara Costantino Crisafulli, presidente della Polisportiva Europa – Ci tengo a ringraziare per la fiducia tanto gli agonisti quanto coloro che hanno aderito alla “non competitiva”, vogliosi di godersi, in ogni attimo, la bellezza dei luoghi che visiteremo. Se qualche ritardatario desidera unirsi può comunicarcelo e cercheremo di soddisfare la sua richiesta, nello spirito aggregativo che caratterizza, da sempre, il Giro delle Eolie”.

