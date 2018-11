Beta2, l'auto incendiata all'arch. La Spina dai Lipari su mandato di un medico

Dopo le intercettazioni delle conversazioni che lo vedevano impegnato a prospettare a Biagio Grasso e gli uomini dei Romeo alcuni contatti per importanti affari immobiliari, il nome dell’architetto Pasquale La Spina torna anche nelle carte della seconda tranche dell’inchiesta Beta.

A parlarne, stavolta direttamente con gli investigatori, è sempre Grasso, che rivela i retroscena di un atto intimidatorio all’architetto, noto in città anche come mediatore immobiliare e condannato per estorsione a 6 anni e 7 mesi. La condanna, non ancora definita, era relativa a dei lavori eseguiti ad una sua villa che non avrebbe mai pagato all’impresa incaricata. Ecco cosa scrive nel provvedimento il Gip Salvatore Mastroeni a proposito dell’episodio intimidatorio ai suoi danni.

“In particolare il collaboratore riferiva di un episodio riguardante l’incendio di un’autovettura riconducibile all’arch. La Spina Pasquale. Tale attentato sarebbe stato posto in essere proprio dai fratelli Lipari su input di un medico – identificato in Giuseppe Luppino – che era creditore del La Spina“.

Ed ecco le parole di Grasso nei verbali rilasciati agli inquirenti: “…alcuni anni fa, sicuramente prima del 2012, accadde un attentato ai danni dell’arch. La Spina, in quanto gli fu incendiata l’autovettura a mezzo di una bomba carta o attraverso un ordigno rudimentale, episodio sul quale la squadra mobile indagò. So che gli autori di questo attento furono Antonio e Salvatore Lipari, su mandato di un medico in servizio presso l’ospedale Piemonte, che era creditore del La Spina di una somma di denaro versata al La Spina quale acconto sul prezzo di un immobile che intendeva acquistare e che doveva essergli restituita in quanto la vendita non si era conclusa. Fu il La Spina stesso a dirmi che lui sapeva che i Lipari erano legati alla famiglia Romeo-Santapaola. Io questa cosa la dissi ai Lipari, i quali mi confermarono che erano stati loro ad avere messo la bomba e le ragioni per le quali lo avevano fatto”.