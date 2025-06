Giuseppe Giglia del Team Nibali secondo alla “Medio Fondo Valle Margi”

Su un percorso di 30 km riservato agli Esordienti il corridore giallo-rosso-nero superato solo da Antonio Spitale, piazzati anche Rizzo e Mascolo

MESSINA – A Grammichele in provincia di Catania altro piazzamento per Giuseppe Giglia del Team Nibali. L’alfiere giallo-rosso-nero era impegnato domenica alla Medio Fondo Valle del Margi, manifestazione riservata agli atleti della categoria Esordienti. La squadra del direttore sportivo Pippo Cipriano era presente, al completo, al via della manifestazione organizzata dall’ASD Pro Bike Ramacca che per l’occasione ha disegnato un percorso di 30 km con partenza e arrivo nel piccolo comune catanese.

La gara si è decisa sulla salita che conduceva lungo la linea d’arrivo di Grammichele con la vittoria di Antonio Spitale (Madone Team Bike Sicilia) che ha avuto la meglio sul corridore del Team Nibali giallo-rosso-nero Giuseppe Giglia e su Leonardo Firullo (Naturosa Bike&Co Ragusa). Ai piedi del podio si posizionano, rispettivamente quarto e quinto i giallo-rosso-neri Sebastian Rizzo e Vittorio Davide Mascolo.

