Giustizia, si insediano 3 nuovi magistrati al Tribunale di Patti

Potenziato l'organico dei pm e dei giudici civile e penale

Rinforzi al Tribunale di Patti dove si sono insediati due giudici, mentre l’organico della Procura vede un nuovo sostituto. Sono Fabio Baldassare Bucaria, originario di Milazzo, destinato alle funzioni di giudice civile, la romana Giulia Di Pardo, già viceprefetto aggiunto della Prefettura di Genova, che sarà nuovo giudice penale. Infine Salvatore Nucera, di Messina, destinato alle funzioni di sostituto procuratore.

Procura di Patti, attesa per il prossimo procuratore capo

Salvatore Nucera va ad affiancarsi ai pubblici ministeri Roberta Ampolo, Giovanna Lombardo e Vittorio Fiume che lavorano sotto il coordinamento di Andrea Apollonio, capo facente funzioni in attesa che il Cms scelga il nuovo procuratore capo dopo il trasferimento di Angelo Cavallo alla Procura di Termini Imerese. Diverse le domande già pervenute per coprire l’ufficio, il termine ultimo è il 24 luglio.