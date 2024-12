Gli alberi di Messina messi a dura prova da venti sui 115 km/h

Le previsioni del meteorologo Daniele Ingemi e gli aggiornamenti dall'assessore Massimo Minutoli

MESSINA – “Alle 16:30 di oggi la stazione Cae di Puntale Bandiera ha registrato una velocità media (mediata per minuto) di ben 32,1 m/s, parliamo di 115 km/h come intensità media. Parliamo di una media di forza 11 sulla scala Beaufort. Immaginate le raffiche che intensità hanno raggiunto in quel punto. Probabilmente anche 140/150 km/h (valori di uragano)”. A sottolinearlo è il meteorologo Daniele Ingemi.

Sottolinea l’assessore con delega alla Protezione civile, Massimo Minutoli, che ha riunito oggi il Coc, Centro operativo comunale: “La situazione è sotto controllo nonostante l’elevata velocità dei venti e la forza. Siamo intervenuti per la caduta di alcuni grazie alle segnalazioni dei vigili del fuoco. I cedimenti degli alberi sono dovuti all’intensità del vento. La situazione appare migliore anche se in nottata e nella giornata ci sarà ancora vento ma non ai livelli di oggi. Abbiamo chiuso ora il Coc, che è stato in funzione fino a stasera, e si conferma anche per domani l’ordinanza di chiusura di ville e cimiteri”.

Così aveva scritto Ingemi nei giorni scorsi su Tempostretto: “A iniziare dalla nottata di venerdì i venti di pendio (“downslope wind”) si tufferanno verso Messina e la costa ionica, con raffiche molto turbolenti che potranno toccare picchi fino di oltre 80 km/h, capaci di rendere le precipitazioni semi/orizzontali. Nel corso della nottata e delle prime ore del mattino di sabato, a causa del rapido aumento della pressione barometrica, tutto il messinese sarà interessato da una vera e propria bufera di ponente e maestrale, con raffiche di tempesta, che potranno lambire picchi prossimi ai 90-100 km/h lungo le località della costa tirrenica e sul capoluogo, i 120 km/h in prossimità delle isole Eolie e dei promontori della costa tirrenica, e valori notevolissimi di oltre 140-150 km/h lungo i crinali della dorsale peloritana (si raccomanda di non salire in auto sui Peloritani visto il rischio di alberi abbattuti su diverse strade provinciali)”.

