Raffiche anche a 120 km/h. La cittadinanza invitata a non uscire di casa

Una tempesta di ponente si è abbattuta su Messina con raffiche di vento fino a 120 km/h in zona sud. L’assessore alla Protezione civile, Minutoli, ha convocato il Coc. Si registrano già danni ingenti, con rami e alberi caduti in diverse zone del territorio comunale. L’appello alla cittadinanza è di non uscire di casa se non strettamente necessario.