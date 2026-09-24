Golden visa a Malta o a Cipro, cosa conviene a chi lascia la Sicilia

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REDAZIONALE – Chi lascia Messina o Reggio Calabria per Malta o Cipro non affronta una scelta astratta. Affronta una decisione che tocca scuole, conti bancari, tasse e il futuro dei figli.

Le due rotte più discusse quest’anno tra chi valuta una golden visa Malta o Cipro sono l’MPRP maltese e il permesso di residenza permanente cipriota. Entrambe restano attive nel 2026, ma seguono logiche diverse.

Punti chiave

Il confronto tra golden visa Malta e Cipro dipende da orizzonte fiscale, tempi e prospettiva Schengen.

I costi totali su 5-10 anni, non la sola soglia d’investimento, determinano la scelta più conveniente.

Chi lascia la Sicilia deve considerare voli diretti, scuole e assistenza sanitaria per la famiglia.

L’eventuale e futuro ingresso di Cipro nell’area Schengen, attualmente al vaglio delle istituzioni europee, potrebbe in prospettiva ampliare la mobilità, ferme restando le verifiche e le normative attuative dell’UE per i familiari a carico.

Una consulenza personalizzata resta indispensabile prima di impegnare capitale in un immobile.

Perché sempre più siciliani guardano a Malta e Cipro

Da Messina, Malta è vicina, in area Schengen e con voli diretti frequenti. Cipro resta fuori Schengen ma offre un regime fiscale più favorevole per chi vive di rendite estere.

Molte famiglie siciliane valutano il trasferimento per pensionamento in un clima stabile, protezione del patrimonio e accesso a scuole internazionali e sanità privata.

La scelta dipende da cosa la famiglia valorizza di più: mobilità immediata nell’Unione Europea o un regime fiscale duraturo sui redditi da capitale.

Malta golden visa: requisiti, soglie e tempi di elaborazione 2026

La golden visa Malta si basa sull’MPRP, il Malta Permanent Residence Programme, che garantisce la residenza permanente senza obbligo di naturalizzazione immediata.

MPRP: soglia d’investimento tra affitto e acquisto immobiliare

La soglia d’investimento richiesta dall’MPRP prevede l’acquisto di un immobile da almeno 375.000 EUR a Malta o Gozo, oppure un affitto annuo minimo di 14.000 EUR.

Contributo governativo e tasse amministrative da preventivare

Alle tasse amministrative dell’MPRP si aggiunge il contributo governativo: una tassa amministrativa di 60.000 EUR (in genere 15.000 alla domanda e 45.000 all’approvazione in principio, la cosiddetta AIP), un contributo non rimborsabile di 37.000 EUR e una donazione di 2.000 EUR a un ente benefico. I tempi di elaborazione per un fascicolo completo si aggirano tra 4 e 9 mesi, sebbene alcune guide indichino fino a 14 mesi in casi meno lineari. Chi valuta la golden visa Malta dovrebbe rivolgersi agli specialisti di Global Residence Index, che seguono direttamente le pratiche con le autorità maltesi, come una vera residency Malta agency specializzata nella gestione dell’MPRP dall’AIP fino al certificato finale.

Chi cerca una permanenza temporanea legata al lavoro da remoto può valutare invece il nomad residence permit maltese, percorso distinto che non porta automaticamente alla residenza permanente.

Golden visa Cipro: il permesso di residenza permanente e il regime non-dom

La golden visa Cipro si fonda su un permesso di residenza permanente più snello nella struttura dei costi fissi rispetto all’MPRP maltese, ma con requisiti patrimoniali propri.

Investimento immobiliare da 300.000 EUR e requisiti di reddito estero

L’investimento richiesto è di almeno 300.000 EUR in un immobile di nuova costruzione o prima vendita. Il reddito estero minimo richiesto è 50.000 EUR per il richiedente principale, con incrementi di 15.000 EUR per il coniuge e 10.000 EUR per ogni figlio minore.

Cipro non-dom: vantaggi fiscali per chi trasferisce la residenza

Il regime Cipro non-dom resta l’elemento distintivo della golden visa Cipro. L’accesso ai regimi di favore, come il non-dom cipriota, richiede un reale e primario trasferimento del centro dei propri interessi vitali e personali, nel pieno rispetto dei requisiti di residenza effettiva e delle normative antielusive italiane, oltre all’assenza di sovrapposizioni con la fiscalità italiana.

La residenza fiscale si ottiene con la regola dei 183 giorni oppure, per chi non è residente fiscale altrove, con la regola dei 60 giorni, mantenendo una casa e legami lavorativi a Cipro.

Costi reali a 5 e 10 anni: la tabella comparativa che nessuno pubblica

Molti confrontano solo la soglia d’investimento iniziale, ma è un errore. La spesa reale emerge nell’arco di cinque o dieci anni, tra contributo governativo, tasse amministrative e mantenimento della proprietà.

Per Malta, i costi fissi legati all’MPRP superano i 99.000 EUR prima di contare l’immobile: 60.000 EUR di tasse amministrative, 37.000 EUR di contributo governativo e 2.000 EUR di donazione. A questi si aggiungono i 375.000 EUR se si compra, oppure 14.000 EUR annui se si affitta, più eventuali 7.500 EUR per ogni familiare adulto a carico.

La golden visa Cipro non prevede una tassa statale fissa comparabile. Il grosso della spesa resta l’investimento immobiliare da 300.000 EUR, più IVA, imposte di trasferimento e spese notarili.

Famiglia di 5 persone con genitori e nonni a carico

Per una famiglia numerosa, con genitori e nonni incluso nella pratica, l’MPRP somma le tasse fisse ai supplementi per adulto dipendente, oltre all’immobile. Il totale sale rapidamente sopra i 400.000 EUR nei primi due anni.

La golden visa Cipro mantiene una struttura più contenuta: l’investimento resta fisso a 300.000 EUR, mentre il reddito estero richiesto cresce di 15.000 EUR per il coniuge e 10.000 EUR per ogni figlio minore.

Sostenibilità economica dell’investimento nel tempo

La sostenibilità economica e le tempistiche di ammortamento dell’investimento variano in base al profilo patrimoniale individuale, all’andamento del mercato immobiliare locale e all’evoluzione delle normative dei singoli Paesi.

Trasferirsi davvero: scuole, banche e sanità tra Malta e Cipro

Il trasferimento reale comincia dopo l’approvazione. Scuole, conti bancari e assicurazione sanitaria determinano quanto rapidamente la famiglia si stabilizza nel nuovo paese.

Iscrizione scolastica e conti bancari

A Malta le scuole internazionali a Sliema, St Julian’s e Gozo hanno liste d’attesa concrete, spesso alcuni mesi prima dell’anno scolastico. A Cipro l’offerta è concentrata a Limassol e Nicosia, con tempi simili.

L’apertura di un conto corrente è soggetta alle rigide verifiche antiriciclaggio e di adeguata verifica degli istituti bancari locali, con tempistiche e fattibilità che dipendono dalla documentazione fornita.

L’assicurazione sanitaria privata è obbligatoria per i titolari di entrambi i permessi, con coperture che includono ricoveri e cure specialistiche.

Cipro in area Schengen nel 2026: cosa cambia per chi ha già il permesso

La Commissione Europea ha espresso valutazioni positive sui progressi di Cipro verso l’ingresso in area Schengen, con il rapporto annuale presentato al Consiglio UE. L’accesso resta soggetto a unanimità del Consiglio.

L’eventuale e futuro ingresso di Cipro nell’area Schengen, attualmente al vaglio delle istituzioni europee, potrebbe in prospettiva ampliare la mobilità, ferme restando le verifiche e le normative attuative dell’UE per i familiari a carico. Le fonti ufficiali non indicano ancora una data certa di adesione.

Cittadinanza, tasse italiane e trattati: la prospettiva di chi parte dalla Sicilia

Cittadinanza by merit a Malta dopo la residenza permanente

Malta prevede un percorso di naturalizzazione per merito, la citizenship by merit. Si tratta di una procedura di naturalizzazione discrezionale valutata caso per caso dalle autorità maltesi, i cui tempi e requisiti effettivi di permanenza richiedono diversi anni e non garantiscono l’ottenimento automatico della cittadinanza.

Va inoltre ricordato che la Corte di Giustizia UE, nella causa C-181/23 del 29 aprile 2025, ha dichiarato incompatibile con il diritto europeo il precedente programma maltese di cittadinanza per investimento diretto, distinto dalla citizenship by merit e dall’MPRP, che restano percorsi separati e attualmente attivi.

Doppia imposizione con l’Italia

Chi lascia la Sicilia deve gestire la residenza fiscale italiana con attenzione. Le convenzioni contro la doppia imposizione con Malta e Cipro evitano la tassazione duplicata, ma lo scambio automatico CRS rende necessaria una pianificazione accurata con supporto professionale dedicato.

Chi parte dalla Sicilia deve anche seguire l’evoluzione normativa italiana sui flussi migratori, come il recente decreto legge 146/2025, che pur riguardando principalmente l’ingresso regolare di lavoratori stranieri conferma quanto la materia dei permessi sia in costante aggiornamento.

Cambiare idea: uscita dal programma e passaggio da Cipro a Malta

Chi ottiene la residenza permanente a Cipro o la golden visa Malta non resta bloccato per sempre. La proprietà residenziale può essere rivenduta, ma i tempi di mercato incidono sul rendimento reale.

Passare dalla golden visa Cipro all’MPRP richiede una nuova domanda completa, con nuova soglia d’investimento e nuova due diligence. Non esiste un trasferimento automatico tra i due permessi, né tra i rispettivi percorsi verso cittadinanza e passaporto.

Come scegliere con l’aiuto di un consulente specializzato

La decisione tra golden visa Malta e golden visa Cipro dipende da orizzonte fiscale, esigenze della famiglia e priorità su Schengen, non da un singolo numero. Una prima sessione conoscitiva e valutativa senza impegno aiuta a chiarire quale programma si allinea meglio agli obiettivi concreti.

Gozo offre prezzi immobiliari più accessibili rispetto a Malta principale, mentre Limassol resta l’area cipriota con maggiore domanda residenziale internazionale.

Chi valuta la golden visa Malta o Cipro partendo dalla Sicilia può rivolgersi agli specialisti di Global Residence Index, che seguono i clienti dalla due diligence iniziale al passaporto o al permesso di residenza definitivo.

Nota informativa

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere puramente promozionale e informativo. Il trasferimento della residenza all’estero comporta adempimenti complessi sul piano fiscale e civile. Si raccomanda di consultare un esperto di diritto tributario o un commercialista per verificare la propria posizione specifica, il rispetto dei requisiti effettivi ed evitare contestazioni di residenza fittizia o esterovestizione in Italia.